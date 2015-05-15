Loading...

Piero Chiambretti vs Fedez: "C'è un'etichetta che mi è stata appiccicata addosso"

15/05/2015

Piero Chiambretti ha voluto dire la sua, durante un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni relativamente alla scelta di Fedez di non partecipare come ospite alla sua trasmissione Grand Hotel: "A monte tantissimi dicono non e non vengono. Quelli che accettano, accettando di andare al buio in uno spettacolo che li vedrà protagonisti e, puntualmente, li vede uscire vincenti".

Il rapper milanese si è rifiutato di andare al Grand Hotel Chiambretti per i contenuti del programma, completamente stravolti, e il cast. Sulle sue interviste, Chiambretti ha spiegato: "C'è un'etichetta che mi è stata appiccicata addosso dove la velocità di pensiero e di parola viene scambiata per attacchi ingiustificati e provocatori che mettono gli ospiti sul chi vive. Invece lungi da me fare un tranello o uno scherzi a parte a chi viene come ospite".

Ora si attende la contro-replica di Fedez.

