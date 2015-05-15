Scuola, Renzi: "Presidi-Rambo esistono solo al cinema"

Scioperi selvaggi in ambito scolastico danneggerebbero studenti e famiglie. Ne è certo il Garante sugli scioperi Roberto Alesse, che ha sottolineato in un comunicato: "Non c'è nessuna comunicazione ufficiale su uno sciopero per bloccare gli scrutini, ma anzi incoraggianti segnali dal Governo e dei sindacati più responsabili".

Il testo della riforma della scuola è approdato a Montecitorio; probabilmente il voto finale arriverà mercoledì o giovedì prossimo.

Dopo l'incontro con i sindacati, ieri il premier Renzi e i ministri Boschi, Madia e Giannini hanno dialogato con i rappresentanti delle associazioni di studenti e dei genitori.

Ieri, il premier Renzi ha diffuso un video che lo ritrae con un gessetto in mano, dinanzi a una lavagna su cui sono indicati i punti salienti della sua riforma della scuola, tra cui l'alternanza scuola-lavoro. "Diamo più soldi agli insegnanti e non meno e non solo perché da lì dipende l'autorevolezza sociale ma perché è un fatto di giustizia. E il principio del nessuno mi può giudicare non può valere: Possiamo discutere sui poteri del preside, sarà un nucleo di valutazione a decidere ma il merito non è parolaccia e il principio di fondo è dare più soldi a chi li merita. I presidi-Rambo esistono solo al cinema e non è vero che il preside può assumere l'amico dell'amico", ha argomentato Renzi.