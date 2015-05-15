Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rinnovabili, Legambiente soddisfatta: più impianti installati in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

15/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Buone notizie sul fronte delle rinnovabili. Secondo Legambiente, in ogni comune italiano, nell'ultimo decennio, è stato installato almeno un impianto da rinnovabili. C'è ancora molto da fare, però, per raggiungere il livello presente in altre nazioni.

Legambiente ha condotto uno studio al termine del quale è stato constatato che nel Belpaese, l'anno scorso, le rinnovabili hanno permesso di soddisfare il 38,2% dei consumi elettrici globali. Niente male, no? Le rinnovabili rappresentano anche un'ottima opportunità per creare posti di lavoro. Ricordiamocelo.

Riportiamo uno stralcio del dossier Istat "I consumi energetici delle famiglie": "Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta un obiettivo di importanza primaria delle politiche energetiche e ambientali nazionali ed europee, in special modo della Strategia europea per la promozione di un crescita economica sostenibile".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

B.B. King è morto: re del blues, vinse 14 Grammy

Articolo Successivo

Piero Chiambretti vs Fedez: "C'è un'etichetta che mi è stata appiccicata addosso"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022