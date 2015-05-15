Rinnovabili, Legambiente soddisfatta: più impianti installati in Italia

Buone notizie sul fronte delle rinnovabili. Secondo Legambiente, in ogni comune italiano, nell'ultimo decennio, è stato installato almeno un impianto da rinnovabili. C'è ancora molto da fare, però, per raggiungere il livello presente in altre nazioni.

Legambiente ha condotto uno studio al termine del quale è stato constatato che nel Belpaese, l'anno scorso, le rinnovabili hanno permesso di soddisfare il 38,2% dei consumi elettrici globali. Niente male, no? Le rinnovabili rappresentano anche un'ottima opportunità per creare posti di lavoro. Ricordiamocelo.

Riportiamo uno stralcio del dossier Istat "I consumi energetici delle famiglie": "Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta un obiettivo di importanza primaria delle politiche energetiche e ambientali nazionali ed europee, in special modo della Strategia europea per la promozione di un crescita economica sostenibile".