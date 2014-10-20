Richard Gere diventa clochard in "The Time Out of Mind"

Richard Gere, uno degli attori più famosi di Hollywood, vestirà i panni di un barbone in “The Time Out of Mind”. Il fascinoso attore si è immedesimato così bene nella parte che nessuno lo ha riconosciuto nelle strade newyorkesi, dove la pellicola è stata girata.

"Sulle strade di New York, nessuno mi ha riconosciuto troppo presi dai loro cellulari", ha confessato Gere durante un'intervista, sottolineando di essere stato confuso per uno dei clochard che vivono di stenti nella 'Big Apple'. Purtroppo, lo ricordiamo, molti senza tetto americano sono bimbi.

"The Time Out of Mind" è stato presentato recentemente al Festival di Roma ed ha come protagonista George (Richard Gere) un barbone che passa le giornate a cercare cibo e alloggio. Le persone, alla sua vista, fuggono e non pensano minimamente di aiutarlo.

Ennesima straordinaria interpretazione di Richard Gere, che nel film appare invecchiato così tanto che nessun newyorkese lo ha riconosciuto durante le riprese.