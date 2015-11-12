Cristian E Tara: "Questo Matrimonio Non S'Ha Da Fare!", lui va via di casa!
di Redazione
12/11/2015
Sembravano capaci di superare qualsiasi difficoltà, innamorati ed uniti da quell'amore puro che resiste anche alle tentazioni procaci di un isola di single, eppure le difficoltà della vita sono molte ed imprevedibili e pare che Cristian e Tara, da ben 20 giorni, non vivano più sotto lo stesso tetto. Ricordo ancora la lettera innamorata che Cristian lesse a Tara nel reality Show isolano. Le diceva di amare il fatto che lei si prendesse cura di lui, e allora, cosa e' successo? Tutti daremmo la colpa alle corna, ma, nonostante la foto "incriminata" che Cristian avrebbe postato sul suo profilo Facebook con l'ex corteggiatrice Alessia, alla base, ci sarebbe un'eccessiva gelosia di Tara nei confronti di Cristian ed una sua difficoltà a fidarsi, molto comune quando si ama. Cristian, infatti, ha spiegato cosi il perche' se ne sia andato di casa:
"Sto riflettendo sul mio e sul tuo futuro, in questo momento mi sto concentrando sul lavoro e sto meditando sulla tua non fiducia nei miei confronti. Sai benissimo che abbiamo passato un bruttissimo momento, fatto di litigi e pochissimo dialogo. Ed è per questo che ho preferito allontanarmi. Mi dispiace non essere li oggi in trasmissione anche perché oggi è il tuo compleanno e ci tenevo"Sentire che la propria donna non si fida di te può essere un reale motivo di crisi. La coppia avrebbe dovuto sposarsi a settembre 2015, ma per motivi personali la data e' slittata e non sono ancora uscite le pubblicazioni! Insomma, forse questo matrimonio "non s'ha da fare" ma sono certa che la gelosia di Tara nasconda solo un profondo amore per Cristian e, poi, l'amore non e' bello se non e' litigarello! Cristian, ripensaci!
