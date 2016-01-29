Home Home Maglia Real Madrid più Costosa al Mondo: Accordo con Adidas da 140 Milioni di Euro

Maglia Real Madrid più Costosa al Mondo: Accordo con Adidas da 140 Milioni di Euro

29/01/2016

La maglia del Real Madrid si appresta a diventare quella più costosa al mondo, visto che il team spagnolo e Adidas stanno per firmare un contratto da 140 milioni di euro a stagione Attualmente è la maglia del Manchester United quella che vale di più al mondo (98 milioni di euro a stagione) in virtù di un contratto decennale siglato l'anno scorso dal club inglese e dall'Adidas. Marca ha rivelato, però, che entro la fine della stagione, il Real e il colosso tedesco dell'abbigliamento sportivo si accorderanno sul faraonico accordo di sponsorizzazione grazie al quale confluiranno nelle casse del team di Florentino Perez ben 140 milioni a stagione. La terza maglia che vale di più è quella del Bayern Monaco, team che incassa, sempre dall'Adidas, la bellezza di 80 milioni di euro a stagione. L'accordo di sponsorizzazione, in questo caso, scade nel 2030. Ricordiamo che Adidas veste anche la Juventus in base a un accordo di sponsorizzazione da 20 milioni di euro a stagione, che scadrà nel 2021. Alla luce di questa notizia tutto torna. Ecco perché in base all'ultima classifica della Football Money League, redatta da Deloitte, il Real Madrid si piazza al primo posto. Tale classifica, lo ricordiamo, annovera le squadre di calcio più ricche al mondo. Il Real domina tale classifica ormai da 11 anni, sebbene sul campo non abbia poi 'brillato' molto rispetto al Barcellona di Messi. Il Real Madrid vanta ricavi ammontanti a 577 milioni di euro. Il Barcellona, comunque, occupa il secondo posto della classifica dei club più ricchi al mondo, con ricavi pari a 560,8 milioni di euro. Il Manchester United si deve accontentare della terza posizione (519,5 milioni di euro) per gli scarsi risultati e il gioco non esaltante. La squadra italiana più ricca è la Juventus, con ricavi pari a 323,9 milioni di euro (+48,5 milioni in un anno). Nella top 20 delle squadre più ricche al mondo, comunque, ci sono altre italiane oltre alla Juve, ovvero Milan, Inter e Roma.

