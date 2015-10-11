Home Cronaca RHO: CAVALLO IMBIZZARRITO ALLA SAGRA, 4 FERITI

RHO: CAVALLO IMBIZZARRITO ALLA SAGRA, 4 FERITI

di Redazione 11/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Attimi di panico, oggi pomeriggio, a Rho, nel Milanese. Un cavallo si è improvvisamente incollerito durante una sagra locale, terrorizzando i presenti. E' successo precisamente in largo John Fitzgerald Kennedy Il cavallo incollerito ha investito 4 persone: due donne, di 55 e 77 anni, un 85enne e un'altra persona. Secondo le ultime informazioni, una persona è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. La persona che ha riportato ferite più profonde è stata portata all'ospedale Niguarda in codice rosso; le altre in codice verde. Sul posto sono arrivare 3 ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica. I carabinieri della Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Rho sono subito intervenuti per riportare la situazione alla normalità ed aiutare le persone che si trovavano nei paraggi. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio, avvenuto oggi poco prima delle 17. La persona portata in ospedale in codice rosso, stando ai primi accertamenti effettuati dai medici, potrebbe aver riportato una lesione cervicale. La donna di 55 anni ha riportato un trauma al capo; la 77enne, invece , la frattura del femore. Il quarto ferito se l'è cavata con una contusione al gomito. Non si conosce ancora il motivo per cui il cavallo si sia improvvisamente imbizzarrito. Il proprietario l'aveva portato alla sagra affinché potesse essere ammirato dai visitatori. Qualcosa, ovviamente, ha fatto innervosire l'animale, che si chiama El Pupo. Da chiarire, inoltre, se i feriti si stavano allontanando dopo aver visto che il cavallo si stava innervosendo, oppure sono stati investiti a bruciapelo. Ovviamente, la manifestazione è stata sospesa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp