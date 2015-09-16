Home Gossip Principe Harry: barba incolta durante commemorazione Battaglia d'Inghilterra

di Redazione 16/09/2015

Il principe Harry si è mostrato con un nuovo look all'evento per commemorare la Battaglia d'Inghilterra: barba lunga e scapigliato Il fratello di William, che tra l'altro ha festeggiato il suo 31esimo compleanno, non poteva mancare alla manifestazione di aerei d'epoca, al Goodwood Aerodrome del West Sussex, per celebrare il 75esimo anniversario della Battaglia d'Inghilterra. All'evento hanno preso parte anche molti reduci. Harry, finora, non si era mai mostrato pubblicamente così. Spettinato e con la barba incolta era quasi irriconoscibile. Durante la cerimonia sono volati molti Hurricane, Spitfire, Bristol Blenheim ed altri bombardieri e caccia che, durante la Seconda Guerra Mondiale bloccarono l'avanzata nazista. Il principe Harry, esperto pilota di elicotteri, ha guidato uno Spitfire a due posti.

