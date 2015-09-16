Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Principe Harry: barba incolta durante commemorazione Battaglia d'Inghilterra

Redazione Avatar

di Redazione

16/09/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il principe Harry si è mostrato con un nuovo look all'evento per commemorare la Battaglia d'Inghilterra: barba lunga e scapigliato   Il fratello di William, che tra l'altro ha festeggiato il suo 31esimo compleanno, non poteva mancare alla manifestazione di aerei d'epoca, al Goodwood Aerodrome del West Sussex, per celebrare il 75esimo anniversario della Battaglia d'Inghilterra. All'evento hanno preso parte anche molti reduci. Harry, finora, non si era mai mostrato pubblicamente così. Spettinato e con la barba incolta era quasi irriconoscibile. Durante la cerimonia sono volati molti Hurricane, Spitfire, Bristol Blenheim ed altri bombardieri e caccia che, durante la Seconda Guerra Mondiale bloccarono l'avanzata nazista. Il principe Harry, esperto pilota di elicotteri, ha guidato uno Spitfire a due posti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Uomini e Donne, Maria De Filippi dà più spazio a trono classico

Articolo Successivo

Olimpiadi 2024: Roma città candidata, annuncio Thomas Bach

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019