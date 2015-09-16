Loading...

Uomini e Donne, Maria De Filippi dà più spazio a trono classico

16/09/2015

Uomini e Donne ha preso il via. Sono trascorsi solamente due giorni e già il pubblico è appassionato alle avventure di tronisti e corteggiatori, protagonisti della celebre trasmissione condotta da Maria De Filippi

  Lo share della prima puntata di Uomini e Donne è stato alto: 21.35% con oltre 2 milioni e 300 mila spettatori dinanzi alla televisione per vedere Silvia Raffaele, ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio, Amedeo Barbato, tronista outsider, e Gianmarco Valenza, ex compagno di Aurora Betti durante Temptation Island. A quest'ultimo è stato proposto di diventare tronista in occasione delle registrazioni della trasmissione. Quest'anno, però, c'è una grande novità: Maria De Filippi ha deciso di dedicare più tempo al trono classico, a scapito del trono over; dunque, ogni settimana, tre puntate saranno incentrate su corteggiatori e tronisti, mentre due saranno riservate agli 'attempati' di Uomini e Donne. Uomini e Donne 2015, dunque, sarà un'edizione più giovane. La notizia è stata accolta positivamente, specialmente dai ragazzi che seguono il celebre programma di Maria De Filippi. E' probabile che Maria abbia preso tale decisione poiché si è resa conto che il trono over è rimasto orfano di Gemma Galgani e Giorgio Manetti, che hanno appassionato molto il pubblico nel corso della passata stagione. Lo share, a quanto pare, ha premiato la scelta di Maria De Filippi. Grazie alla prevalenza del trono classico, gli ascolti sono arrivati alle stelle. I tre nuovi tronisti, poi, hanno già fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Si tratta di giovani mai visti in tv e non invischiati, in passato, in altre trasmissioni condotte da Maria De Filippi. Chi apprezzate di più tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne? Lasciate un commento per farci sapere cosa ne pensate! Chissà se l'audience delle prossime puntate di Uomini e Donne sarà analogo a quello delle prime? I presupposti ci sono. Dare maggior risalto al trono classico è una mossa giusta.  
