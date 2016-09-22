Home Uomini e Donne UeD News: Stefano Bettarini, tronista mancato

UeD News: Stefano Bettarini, tronista mancato

di Redazione 22/09/2016

Stefano Bettarini? Un tronista mancato. Lo pensano molti da anni, perché l’ex marito di Simona Ventura sarebbe stato perfetto per quel ruolo. E adesso è proprio lui ad aver svelato che in passato effettivamente avrebbe potuto partecipare a Uomini e Donne e sedersi sulla poltrona rossa. Parlando con Andrea Damante nella Casa del Grande Fratello Vip, Bettarini ha rivelato che gli era stato proposto nel 2006/2007, ma lui disse no. All’epoca Stefano Bettarini era rappresentato come agente da Lucio Presta, quello di tanti personaggi del mondo televisivo tra cui Paolo Bonolis, e aveva già fatto televisione sia come ospite che come concorrente di reality e talent quali La Talpa o Quelli che… il calcio. Davanti alla proposta di diventare tronista però si è tirato indietro, chiedendo a Presta se con quella proposta lo voleva rovinare. Da allora l’ex calciatore ha avuto diverse storie, è stato anche un ad passo da un nuovc matrimonio ma adesso figura come single. E su di lui adesso ha messo gli occhi Alessia Macari, la prorompente ‘Ciociara’ di Avanti un altro! che si sta facendo conoscere anche dal pubblico del GF Vip. Solo una tattica visto che è in nomination oppure c’è interesse vero?

