Queen tornano ad esibirsi dal vivo, Adam Lambert sostituisce Freddie Mercury

I superstiti dei Queen, il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor, hanno intenzione di far rivivere la band che ha entusiasmato il mondo intero, anche (e soprattutto) grazie alla voce eccezionale del compianto Freddie Mercury.

Nonostante manchino pezzi forti come Freddie Mercury (voce) e John Deacon (bassista), May e Taylor hanno deciso di esibirsi nuovamente dal vivo. I due si esibiranno in molte parti del mondo, tra cui l'Italia.

Non si fa altro che parlare, nelle ultime ore, di una straordinario duetto tra Freddie Mercury e Michael Jackson, 'rispolverato' proprio da Taylor e May.

Chi è il nuovo vocalist dei Queen? Adam Lambert, un 33enne che avrà l'arduo compito di prendere il posto del grande Freddie.

Roger Taylor, 65 anni, e Brian May, 67, hanno asserito che oggi, più di ieri, si trovano a loro agio sul palco. Ecco perché hanno deciso di iniziare un nuovo tour.