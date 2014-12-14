"La mafia uccide solo d'estate" è Miglior Commedia Europea: premiato agli EFA

Bella soddisfazione per l'Italia, visto che non si può lamentare per il risultato ottenuto alla 27esima edizione degli EFA – European Film Award, ovvero gli Oscar europei.

In occasione del suddetto evento sono stati premiati “La mafia uccide solo d’estate” di Pif, al secolo, Pierfrancesco Diliberto e “L'Arte della Felicità”, film diretto da Alessandro Rak. Le due pellicole hano vinto, rispettivamente il premio come Miglior Commedia Europea e Miglior Film d’Animazione Europeo.

Il riconoscimento nella categoria Miglior film europeo è andato a “Ida” di Paweł Pawlikowski che, tra l'altro, ha incassato anche altri 4 riconoscimenti: miglior regista, fotografia, sceneggiatura, Prix Carlo Di Palma e People’s Choice Award for Best European Film.

Mad Entertainment e Aleteia Communication hanno chiosato in questo modo il grande successo de "L'arte della felicità": "Eravamo come Davide contro Golia. Un film indipendente contro due mega produzioni francesi. Ha vinto Napoli, la sua arte, la sua creatività, la sua energia, i suoi talenti e la sua musica. Ha vinto l' anima di un gruppo di persone di una città difficile ma straordinaria. Ha vinto l’Anima perché siamo anime in azione". Non possiamo che condividere tali parole.