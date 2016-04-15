Radiohead: tempo di tour e nuovo disco

A distanza di 5 anni da "Kings of the limbs" sta per uscire il nuovo album dei Radiohead. Ad annunciarlo è stato Brian Message, manager della band inglese

"Il nuovo album dei Radiohead uscirà a giugno e sarà qualcosa che non avete mai sentito".

Message, storico manager dei Radiohead ha partecipato a un evento, ieri, in un pub di Londra, durante il quale ha rivelato l'uscita di un nuovo ed elettrizzante disco:I Radiohead non hanno né smentito né confermato la notizia ma è probabile che arriverà a breve un nuovo album perché i componenti della band, negli ultimi mesi, ne hanno parlato spesso. Sarebbe effettivamente straordinario se uscisse un nuovo disco della band dell'Oxfordshire, i cui membri, in questi ultimi anni, ha seguito percorsi paralleli: il leader Thom Yorke, ad esempio, ha realizzato un disco solista e uno assieme agli Atom for Peace; il batterista Phil Selway, invece, ha creato ben due album da solista. E' probabile che nel nuovo disco dei Radiohead ci sarà la ballata, cantata da Yorke a Parigi qualche mese fa. Non si conosce la data precisa dell'uscita della nuova 'fatica' dei Radiohead ma è probabile che le nuove canzoni verranno presentate durante il tour che aprirà i battenti il prossimo 20 maggio da Amsterdam e che toccherà diverse città europee, come Parigi, Londra e Barcellona. I fan italiani, invece, sono tristi perché non c'è nessun concerto, in Italia, in programma. Una cosa è certa: Thom Yorke e compagni hanno in serbo qualcosa per i fan. Il nuovo disco della band è pronto per il lancio ma non si sa quando uscirà. Dobbiamo credere dunque alle parole di Brian Message? Beh, pare proprio che sia il momento, per Yorke e colleghi di far uscire il nuovo disco. I fan non aspettano altro. La band inglese, formatasi nelcon un altro nome (On a Friday), iniziò subito a fare breccia nel cuore degli amanti del grunge. La formazione originale non ha subito 'scossoni' in tutti questi anni ed è una cosa rara nel mondo della musica: i componenti dei Radiohead sono sempre Thom Yorke, Phil Selway, Colin Greenwood, Johnny Greenwood ed Ed O'Brien. Il primo disco della band, "Pablo Honey", fu un vero successo soprattutto perché conteneva il mitico brano, uno dei più bei pezzi della storia del rock. Venne accolto favorevolmente dai fan anche "The Blend", album uscito nel 1995. Yorke e i Radiohead, è indubbio, hanno influenzato molte celebri band come Coldplay, Elbow e Clinic. E'(1997), però, a consacrare i Radiohead nell'alveo delle band mitiche del rock mondiale: in tale disco c'è di tutto, dal progressive alla psichedelia. "Ok Computer" è un concept album sul delirio contemporaneo, sulla nausea moderna: Thom Yorke sembra quasi un Baudelaire dei giorni nostri. Non resta altro che attendere l'arrivo del nuovo disco dei Radiohead. Secondo un comunicato stampa del Primavera Sound, la band presenterà anche i brani del suo nuovo capolavoro durante la performance live a Barcellona, in programma a giugno. Pare che Yorke e compagni stiano lavorando al nono album in studio dalla fine del 2014.