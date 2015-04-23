Home Gossip Raffaella Fico e Gianluca Tozzi: è ritorno di fiamma?

Raffaella Fico e Gianluca Tozzi: è ritorno di fiamma?

di Redazione 23/04/2015

Nei giorni scorsi sulle testate di gossip e di cronaca rosa era circolata la voce secondo cui tra Raffaella Fico e Gianluca Tozzi la storia sarebbe giunta al capolinea, complice il fatto che la showgirl avesse cancellato le foto col compagno da Instagram e l'acquisto di una nuova residenza a Napoli, per la Fico. Un allontanamento quello da Tozzi che in molti già si chiedevano se avesse avuto a che fare col riavvicinamento con Mario Balotelli, per il bene della piccola Pia; ipotesi queste, a sostegno o smentita delle quali, non è ancora arrivata però alcuna dichiarazione della Fico. Ma nell'attesa, ecco giungere un aggiornamento da “Diva e Donna”, che sul numero di questa settimana fa sapere che tra Raffaella e Gianluca potrebbe essere solo stato un periodo di crisi, già superato: “Prove di riavvicinamento fra Raffaella Fico e Gianluca Tozzi … nella capitale monegasca nei giorni scorsi è stata avvistata Raffaella ... Prima di vivere la crisi, la coppia stava parlando di nozze. Ora che cosa succederà: sarà ritorno di fiamma o addio definitivo?” Non ci resta quindi che attendere un aggiornamento ufficiale, dai diretti interessati! Michela Galli

