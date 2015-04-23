Home Attualità Ospite dai parenti, notte di passione tra 20enne e la zia. Zio denunciato

Ospite dai parenti, notte di passione tra 20enne e la zia. Zio denunciato

di Redazione 23/04/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un 20enne di origine siciliana, si era trasferito lo scorso autunno a Vicenza, per motivi di lavoro a casa di parenti, ove tra lui e la zia sarebbe iniziata una tresca vera e propria! Come racconta l'edizione di “Vicenza del Gazzettino online”, tutto sarebbe filato liscio sino a quando lo zio si sarebbe accorto che tra la moglie, 42enne ed il nipote era iniziata una tresca, diventata col tempo una vera e propria storia sentimentale, nel corso della quale la donna avrebbe anche inviato al giovane video-messaggi con sue foto senza veli! Pare che il giovane col tempo avrebbe cambiato idea ma i rapporti tra i due sarebbero continuati, in entrambe le abitazioni ed in un furgone che proprio lo zio usava per lavoro; e proprio uno dei rapporti nel mezzo, alle 5.30 del mattino, è stato filmato col cellulare dallo zio che poi lo avrebbe inviato al nipote, con tanto di minacce pesanti. Minacce a causa delle quali, il nipote avrebbe sporto denuncia alla questura di Vicenza; ma la questura, contattata da Tgcom non ha confermato la notizia. Michela Galli

Condividi Facebook Twitter Whatsapp