Rally dell'Elba: auto si ribalta e piomba su spettatori, due feriti

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2015

Quando si osservano i rally dal vivo bisogna fare attenzione perché non è escluso che una o più vetture possano perdere il controllo ed uscire fuori strada. Quanto detto è testimoniato dall'episodio avvenuto qualche ora fa durante il Rally dell'Elba. Un'auto si è capovolta ed è andata finire su diversi spettatori, di cui due sono rimasti feriti gravemente.

L'auto si è ribaltata poco dopo l'inizio di una prova, dopo una curva. Tutte le persone a bordo della vettura sono rimaste illese.

