Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Russia salverà Grecia: iniezione liquidità per 5 miliardi di euro

Redazione Avatar

di Redazione

18/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La Grecia non ha molto denaro nelle sue casse e rischia seriamente il default. Per fortuna, in suo aiuto arriva la Russia. Il tabloid tedesco "Der Spiegel" ha rivelato che tra qualche giorno Mosca ed Atene sigleranno un accordo energetico concernente la realizzazione del gasdotto "Turkish Stream".

Pare che la Russia sia propensa a versare in anticipo alla Grecia circa 5 miliardi di euro. Il gasdotto passerà sotto il Mar Nero e sarà fondamentale per condurre il gas russo in Europa. L'opera dovrà essere ultimata nel 2019.

"Tutti vogliamo che la Grecia abbia successo, e questo successo è nelle mani del governo greco", ha asserito il governatore della Bce Mario Draghi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sudafrica: negozi immigrati depredati, dimostranti in rivolta

Articolo Successivo

Rally dell'Elba: auto si ribalta e piomba su spettatori, due feriti

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016