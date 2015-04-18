Russia salverà Grecia: iniezione liquidità per 5 miliardi di euro

La Grecia non ha molto denaro nelle sue casse e rischia seriamente il default. Per fortuna, in suo aiuto arriva la Russia. Il tabloid tedesco "Der Spiegel" ha rivelato che tra qualche giorno Mosca ed Atene sigleranno un accordo energetico concernente la realizzazione del gasdotto "Turkish Stream".

Pare che la Russia sia propensa a versare in anticipo alla Grecia circa 5 miliardi di euro. Il gasdotto passerà sotto il Mar Nero e sarà fondamentale per condurre il gas russo in Europa. L'opera dovrà essere ultimata nel 2019.

"Tutti vogliamo che la Grecia abbia successo, e questo successo è nelle mani del governo greco", ha asserito il governatore della Bce Mario Draghi.