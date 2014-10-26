Real Madrid batte Barcellona 3-1: ora è a un punto dalla vetta
26/10/2014
Il Barcellona ha perso il match contro il Real Madrid ed ora i blaugrana sono tallonati in classifica da Cristiano Ronaldo e compagni. Il 'Clasico', dunque, è andato al Real, che ha meritato il trionfo.
Ad andare in vantaggio per prima, al Bernabeu, è stato il Barcellona con Neymar. Poi le merengues si sono superate ed hanno rimontato e steso gli avversari: rigore di Ronaldo al 35', gol di testa di Pepe al 50' e splendida realizzazione di Benzema al 61'.
Il Real si porta a casa, perciò, tre punti importanti. Il Barcellona resta sempre primo in classifica con 22 punti, seguito però dal Real Madrid (21 punti).
