Regione Lazio: Operaio Cade da Quarto Piano, Riparava Impianto Climatizzazione

di Redazione 26/10/2015

Non si conosce ancora il motivo per un operaio 56enne, stamattina, è caduto dal palazzo della Regione Lazio, in via Rosa Raimondi Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione, il 56enne sarebbe volato dal quarto al terzo piano Dopo la caduta, l'operaio è stato subito trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale San Camillo, in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi e i medici stanno facendo il possibile per evitare il peggio. Sembra che l'operaio stesse svolgendo operazioni di manutenzione all'impianto di climatizzazione . L'uomo ha perso probabilmente l'equilibrio ed è caduto giù poco prima delle 10 di questa mattina. Sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco e i poliziotti, che hanno iniziato a compiere i primi accertamenti. In base alle ultime informazioni, l'operaio che stava sistemando l'impianto di climatizzazione della Regione Lazio non ha riportato danni neurologici. I medici, però, hanno notato molte lesioni al torace, causate dalla caduta dopo un volo di qualche metro. Determinati mestieri sono proprio rischiosi, in quanto vengono svolti in luoghi angusti e malfermi. In tali casi, l'attenzione non è mai troppa. Un episodio analogo a quello avvenuto nelle ultime ore presso la Regione Lazio si è verificato, qualche giorno fa, a Preganziol, in provincia di Treviso. Un macedone di 54enne, dipendente di un'impresa edile, è caduto da un'impalcatura e, dopo un volo di qualche metro, è finito su un cumulo di detriti . Subito i colleghi hanno soccorso l'immigrato, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Una volta arrivato in ospedale, i medici hanno accertato diverse lesioni, alcune profonde, sul corpo del 54enne. L'osservatorio Vega ha ricordato, nei giorni scorsi, che "in Italia le morti sul lavoro aumentano dell'11,7% e a Nordest l’incremento è addirittura del 18 per cento". Basta morti sul lavoro, dunque. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono avvenute ben 72 morti bianche in Italia, contro le 61 di un anno fa. Bisogna sensibilizzare datori di lavoro e operai sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro.

