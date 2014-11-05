Loading...

Regno Unito invierà militari in Iraq: obiettivo contrastare Isis

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2014

Il Regno Unito sta per inviare suoi militari in Iraq per sostenere le forze irachene nell'attività di contrasto dello Stato islamico.

La notizia è stata riportata delle ultime ore dal Times, sottolineando che molti ufficiali britannici si stanno per recare a Baghdad, dove istruiranno e consiglieranno l'esercito iracheno.

Diverse squadre di istruttori, invece, potrebbero essere spedite nel Kurdistan.

Il ministero della Difesa britannico non ha ancora detto nulla in merito, facendo intendere che nelle prossime ore arriverà un annuncio. La Gran Bretagna vuole contrastare in ogni modo i miliziani dell'Isis.

Redazione

Redazione

