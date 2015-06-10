Loading...

Riccardo Cocciante e Brian May litigano a Verona: motivo ignoto

10/06/2015

Riccardo Cocciante e il chitarrista dei Queen, Brian May, si sono messi a litigare poco prima dello show condotto da Paolo Bonolis all'Arena di Verona. I due artisti si sarebbero messi a polemizzare presso l'hotel The Gentleman of Verona. Non si conoscono i motivi per cui May e Cocciante si siano messi a bisticciare. Fatto sta che Riccardo non si è presentato allo show all'Arena di Verona, sebbene Bonolis abbia fatto il possibile per averlo assieme a lui sul palco. I misteri del mondo dello spettacolo e della musica non hanno limiti.  
Jean Gruault si è spento: cardine della Nouvelle vague, lavorò con Rossellini

Tim Hunt discrimina donne: "Meglio non averle nei laboratori"

