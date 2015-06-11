Home Spettacoli Jean Gruault si è spento: cardine della Nouvelle vague, lavorò con Rossellini

Jean Gruault si è spento: cardine della Nouvelle vague, lavorò con Rossellini

di Redazione 11/06/2015

Addio a Jean Gruault, straordinario attore, regista e sceneggiatore francese che collaborò con grandi cineasti come Rossellini. Il cardine della Nouvelle vague è spirato ieri nella sua Parigi alla veneranda età di 90 anni. Lo stile di Gruault ispirò tanti registi, come Francois Truffaut e Alain Resnais. Rossellini e Gruault collaborarono ne "La presa del potere da parte di Luigi XVI", pellicola realizzata nel 1966 solo per la tv. Successivamente a "D'Artagnan", Gruault si dedicò quasi completamente a sceneggiare opere. Ricordiamo, ad esempio, "Le due inglesi" e "Il ragazzo selvaggio".

