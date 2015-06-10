Home Scienza e tecnologia Tim Hunt discrimina donne: "Meglio non averle nei laboratori"

Tim Hunt discrimina donne: "Meglio non averle nei laboratori"

di Redazione 10/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Le parole di Tim Hunt, premio Nobel per la Medicina, hanno sconcertato non poco, essendo senza dubbio discriminatorie. A contestare le parole dello scienziato sono state soprattutto le donne, visto che Hunt non le vorrebbe nei laboratori scientifici. "Le donne nei laboratori? Meglio non averne perché ci innamoriamo di loro, si innamorano di noi e quando le criticate si mettono a piangere" ha detto Hunt durante una convegno scientifico in Corea del Sud. Il Nobel per la Medicina ha anche dichiarato che "le difficoltà con le ragazze spesso danneggiano la scienza". Visto il polverone sollevato con le sue parole, lo studioso è tornato sui suoi passi, sostenendo che aveva solamente scherzato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp