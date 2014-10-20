Suor Cristina stupisce ancora: interpreta Like a Virgin di Madonna

Che fine ha fatto Suor Cristina? Non preoccupatevi, la religiosa non si è rintanata in convento dopo il recente trionfo a "The Voice of Italy", anzi sta per debuttare nel mondo discografico. Il prossimo 11 novembre, infatti, uscirà il suo nuovo disco, Like a Virgin di Madonna.

Molti hanno parlato di una sorta di provocazione, ma Suor Cristina ha voluto precisare, nel corso di un'intervista ad Avvenire, che "l'ho scelta senza nessuna volontà di provocare. L'abbiamo trasformata in qualcosa di più simile a una preghiera laica che a un brano pop".

La celebre suora ha poi aggiunto: "Leggendo il testo, senza farsi influenzare dai precedenti, si scopre che è una canzone sulla capacità dell'amore di fare nuove le persone. Di riscattarle dal loro passato. Ed è così che io ho voluto interpretarla. Per questo l’abbiamo trasformata dal brano pop-dance che era, in una ballata romantica. Cioè a qualcosa di più simile a una preghiera laica".

Nonostante il grande successo e l'uscita del suo primo disco, Suor Cristina non dimentica la sua missione, ovvero aiutare il prossimo, soprattutto i poveri: "Ho fatto voto di povertà: useremo tutto il ricavato per aiutare i progetti della congregazione".