Rihanna seducente nel video di "Needed Me": contenuti hot
di Redazione
21/04/2016
Rihanna scandalosa nuovamente nel video di "Needed Me", terzo singolo estratto dal suo ultimo disco "ANTI". Stavolta la popstar barbadiana appare con un tanga e una vestaglia trasparente che permette di vedere il suo senoAncora una clip al limite della decenza per un singolo di Rihanna. L'artista, i fan lo sanno bene, ama stupire con le sue performance impudiche sia durante i concerti che nei video. Ebbene, ci è riuscita ancora una volta con il video di "Needed Me", in cui canta e balla in club privée, tra numerose ballerine di lap dance. Un video, insomma, con contenuti decisamente 'piccanti'. Per vederlo potete cliccare qui. La clip è diretta da Harmony Korine, che ha già firmato video celebri, come "Gold on the Ceiling" dei The Black Keys. Riri è veramente in fiume in piena, non si ferma un attimo, e ama far parlare di sé. E' probabile che l'artista barbadiana farà uscire presto una nuova versione del disco "ANTI", contenente tutte le ballate che non sono state incluse nell'album uscito lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato Cardo, il suo produttore musicale, sottolineando che prestò arriverà una sorta di "ANTI 2", ovvero il seguito di "ANTI", che è balzato subito in vetta alle classifiche mondiali degli album più venduti. Pare che nel corso della lavorazione di "ANTI" siano stati esclusi molti inediti che, ora, Rihanna tiene nel cassetto. Cardo ha detto:
"Non posso dire molto per ora, ma con Kendrick abbiamo inciso insieme una canzone con Rihanna. Questo è tutto quello che posso dire: c'è stata una partnership tra Rihanna e Cardo che riguarda ANTI, ma un altro ANTI. Ancora non è ufficiale, so solo che noi abbiamo inciso questa canzone".Rihanna è in giro per il mondo, attualmente, per la sua tournée: in estate si esibirà anche in Italia, esattamente a Milano e Torino. Con "ANTI" Rihanna ha fatto centro ancora, visto che contiene ballate suadenti, coinvolgenti, che vanno dal soul al funk, dall'elettronica al prog rock. C'è di tutto in "ANTI" e non è un caso che sia uno dei dischi più venduti, nel 2016, al mondo. Tra un viaggio di relax e l'altro, Riri è riuscita a 'sfornare' un disco perfetto. L'artista ha impiegato 3 anni per portarlo a termine. Insomma, all'artista barbadiana piace divertirsi ma dedica molto tempo anche al lavoro. Rihanna recentemente si è anche lanciata nel mercato dei profumi e, recentemente, ha fatto parlare di sé anche per le immagini relative alla fragranza "Rogue for Rihanna", che la ritraggono in pose provocanti. La UK's Advertising Standards Authority ha censurato parzialmente le immagini della campagna pubblicitaria di Rogue for Rihanna, scattate da Mario Sorrenti. La censura è arrivata perché gli scatti sono stati ritenuti provocatori. L'Autorità britannica ha sottolineato in un comunicato:
"Non abbiamo considerato l'immagine apertamente sessuale, ma riteniamo che la posa di Rihanna, con le gambe sollevate in aria, sia provocatoria".Forse stavolta l'ASA britannica ha peccato di eccessivo moralismo, non pensate? Non è certo vietare la diffusione di foto del genere a preservare la moralità dei minori.
Articolo Precedente
Prince è morto: monumento della musica mondiale, aveva 57 anni
Articolo Successivo
Reggio Calabria: neonati morti e partorienti offese dai medici
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023