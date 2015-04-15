Loading...

Rihanna sniffa cocaina o fuma tabacco? Video solleva polemiche

15/04/2015

Rihanna ha fatto sollevare ancora una volta un vespaio di polemiche. Nelle ultime ore sono stati diffusi sul web diversi video che mostrano la popstar barbadiana mentre sniffa cocaina.

L'artista avrebbe assunto stupefacenti durante una festa privata organizzata nel backstage del celebre Festival di Coachella, in California. Rihanna, però, smentisce ogni addebito, sottolineando che aveva in mano solamente cartine e tabacco. Bisogna crederle?

In passato anche Kate Moss venne immortalata mentre sniffava una striscia di cocaina. L'immagine fece il giro del mondo e, certo, non fece bene alla sua professione.

