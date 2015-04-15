Loading...

Statali, Gutgeld promette sblocco contratti: rinnovi entro prossimo anno

15/04/2015

"Dopo 5 anni il nostro obiettivo è sicuramente quello di superare il blocco dei contratti degli statali. E, in ragione dei conti, speriamo di poter procedere ai rinnovi contrattuali il prossimo anno". Ad affermarlo è stato Yoram Gutgeld, consigliere economico del premier Renzi, in occasione di un'intervista al Messaggero.

Le parole di Gutgeld, dunque, fanno sperare i dipendenti statali in un prossimo rinnovo del contratto.

Tra gli obiettivi del commissario alla spending review c'è anche la fusione degli uffici pubblici: "Vogliamo creare un unico ufficio in cui i cittadini possano interloquire con tutti gli uffici statali. Abbiamo chiesto a tutte le amministrazioni di fare un piano di razionalizzazione, con l’obiettivo di ridurre lo spazio per dipendente dagli attuali 40 metri quadrati a 25. Entro giugno riceveremo i piani e poi, insieme con l’Agenzia del demanio, procederemo alla razionalizzazione: paghiamo in manutenzione ed energia molto più che in affitti. Bisogna superare il modello napoleonico con decine di uffici indipendenti in ogni provincia, riorganizzando completamente gli sportelli per i cittadini. L’obiettivo non è solo risparmiare, ma offrire un servizio migliore. Ci vorranno 2-3 anni per completare questo percorso".

Redazione

Redazione

