Bce: attivista Femen irrompe durante conferenza stampa, Draghi illeso

Redazione Avatar

di Redazione

15/04/2015

Il governatore della Bce, Mario Draghi, stava parlando, oggi, durante una conferenza stampa ma, all'improvviso, è stato interrotto da una donna, probabilmente, un'attivista Femen, che ha iniziato ad urlare "stop alla dittatura della Bce". La donna, prima di essere fermata dalla security, ha gettato molti coriandoli. Nessun pericolo per Draghi, che ha continuato a parlare con la sua proverbiale imperturbabilità.

"Lo staff della Bce sta indagando sull'incidente... la sicurezza ha agito in modo immediato ed efficace. I rilievi iniziali suggeriscono che l'attivista si sia registrata come giornalista per una testata che non rappresenta, come tutti coloro che visitano la Bce, la donna era passata attraverso un controllo dei documenti, un esame al metal detector e una scansione a raggi x della borsa prima di entrare nell'edificio. Il presidente della Bce Mario Draghi è rimasto illeso e ha proseguito la conferenza stampa con calma", recita un comunicato della Bce.

