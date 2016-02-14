Rihanna Stilista per Puma: Collezione Fenty a New York

Rihanna vuole far parlare di sé anche nel campo della moda, non solo sul versante musicale. Ecco, allora, che a New York ha esordito da stilista per Puma

"Questa collezione non è solo una rappresentazione di chi sono e come mi vesto ma spinge i confini di ciò che ho voluto creare con Puma".

"La cantante Robyn Rihanna Fenty sarà ambasciatore globale per i prodotti fitness femminili e sarà direttore creativo, ovvero stilista per le linee donna. Le ricerche di mercato mostrano che Rihanna, sebbene non sia un'atleta, è un'icona per il nostro target di riferimento. Darà forza al brand in un momento in cui ne abbiamo bisogno".

Nelle vicinanze di un'area cantiere dinanzi all'American Stock Exchange, Riri ha presentato la sua collezione autunno-inverno 2016, denominata Fenty, dominata da elementi della street culture nipponica e 'pennellate' gotiche. Gli abiti della collezione ideata dalla popstar barbadiana sono senz'altro originali, fuori dagli schemi. L'artista si è detta fiera della partnership conPresenti all'esordio di Rihanna nel campo della moda personaggi famosi come Naomi Campbell, Jeremy Scott, Ne-Yo, e Chris Rock. La collezione Fenty presenta, inoltre, influenze anni '90. In realtà, Rihanna non è un'estranea nel mondo della moda. L'anno scorso, infatti, è stata testimonial della famosa maison Dior, la prima testimonial di colore del brand. L'artista delle Barbados continua a far parlare di sé e, a quanto pare, lo farà ancor di più in futuro. Rihanna, indubbiamente, è una delle popstar più famose degli ultimi anni: i video dei suoi brani sono stati cliccati oltre 2 miliardi di volte su YouTube ed ha venduto oltre 150 milioni di dischi. L'artista di "Umbrella" è famosa anche per il suo look variegato: capita spesso di vederla, ad esempio, con tacchi a spillo e, subito dopo, con jeans strappati. Insomma, Rihanna èed ha talento da vendere. Lo ha capito anche Puma, gigante tedesco dell'abbigliamento che vuole progredire proprio grazie alla popstar. Un comunicato diffuso recentemente dal colosso tedesco recita: