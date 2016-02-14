Rihanna Stilista per Puma: Collezione Fenty a New York
di Redazione
14/02/2016
Rihanna vuole far parlare di sé anche nel campo della moda, non solo sul versante musicale. Ecco, allora, che a New York ha esordito da stilista per PumaNelle vicinanze di un'area cantiere dinanzi all'American Stock Exchange, Riri ha presentato la sua collezione autunno-inverno 2016, denominata Fenty, dominata da elementi della street culture nipponica e 'pennellate' gotiche. Gli abiti della collezione ideata dalla popstar barbadiana sono senz'altro originali, fuori dagli schemi. L'artista si è detta fiera della partnership con Puma:
"Questa collezione non è solo una rappresentazione di chi sono e come mi vesto ma spinge i confini di ciò che ho voluto creare con Puma".Presenti all'esordio di Rihanna nel campo della moda personaggi famosi come Naomi Campbell, Jeremy Scott, Ne-Yo, e Chris Rock. La collezione Fenty presenta, inoltre, influenze anni '90. In realtà, Rihanna non è un'estranea nel mondo della moda. L'anno scorso, infatti, è stata testimonial della famosa maison Dior, la prima testimonial di colore del brand. L'artista delle Barbados continua a far parlare di sé e, a quanto pare, lo farà ancor di più in futuro. Rihanna, indubbiamente, è una delle popstar più famose degli ultimi anni: i video dei suoi brani sono stati cliccati oltre 2 miliardi di volte su YouTube ed ha venduto oltre 150 milioni di dischi. L'artista di "Umbrella" è famosa anche per il suo look variegato: capita spesso di vederla, ad esempio, con tacchi a spillo e, subito dopo, con jeans strappati. Insomma, Rihanna è carismatica ed ha talento da vendere. Lo ha capito anche Puma, gigante tedesco dell'abbigliamento che vuole progredire proprio grazie alla popstar. Un comunicato diffuso recentemente dal colosso tedesco recita:
"La cantante Robyn Rihanna Fenty sarà ambasciatore globale per i prodotti fitness femminili e sarà direttore creativo, ovvero stilista per le linee donna. Le ricerche di mercato mostrano che Rihanna, sebbene non sia un'atleta, è un'icona per il nostro target di riferimento. Darà forza al brand in un momento in cui ne abbiamo bisogno".
