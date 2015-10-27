Home Attualità Tonno AS do MAR: il Migliore per Greenpeace, Male Auchan

Tonno AS do MAR: il Migliore per Greenpeace, Male Auchan

di Redazione 27/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il tonno è un alimento che piace a molte persone: è gustoso e fa bene alla salute. Volete sapere, però, qual è il tonno migliore? Beh, Greenpeace ha stilato un'interessante classifica in merito, denominata 'classifica Rompiscatole' La classifica dei migliori tonni in scatola venduti in Italia è stata stilata in base a determinati criteri, come metodo di pesca, specie di tonno e politica di acquisto. Ebbene sì, il tonno in scatola promosso a pieni voti è AS do MAR; tra i bocciati, invece, quelli Lidl, Mare e Auchan, che occupano gli ultimi posti della classifica. Per stilare la classifica sono stati valutati 11 brand, che rappresentano l'80% del mercato del Belpaese. Greenpeace ha speso belle parole per il tonno AS do MAR: "Gli manca poco per essere 100% sostenibile". Uno dei punti di forza del tonno di Generale Conserve è quello di non essere pescato con "metodi di pesca distruttivi". Inoltre, nelle scatole As do MAR c'è soprattutto il tonnetto striato, una specie poco sfruttata . Greenpeace ha messo ai primi posti della classifica anche i tonni Esselunga e Conad. Da evitare, invece, i tonni Lidl Nixe e Auchan. Riguardo a quelli della catena tedesca, Greenpeace si è posta una domanda: "A quando impegni precisi per prodotti sostenibili?". L'organizzazione ambientalista critica il tonno Lidl Nixe per vari motivi, come la mancanza di responsabilità riguardo ai metodi di pesca distruttivi . Il parere di Greenpeace sul tonno venduto da Lidl, quindi, è negativo. Male anche il tonno Auchan. Greenpeace ha sottolineato che "non ha ancora preso alcun impegno per garantire la sostenibilità dei propri prodotti. Da sempre sul fondo della nostra classifica: a quando scelte precise per una pesca sostenibile?... L'azienda ha fornito risposte incomplete al questionario e non mostra alcuna intenzione di voler adottare criteri precisi per evitare la pesca distruttiva". Il tonno AS do MAR, dunque, è il re dei tonni!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp