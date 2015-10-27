Tonno AS do MAR: il Migliore per Greenpeace, Male Auchan
di Redazione
27/10/2015
Il tonno è un alimento che piace a molte persone: è gustoso e fa bene alla salute. Volete sapere, però, qual è il tonno migliore? Beh, Greenpeace ha stilato un'interessante classifica in merito, denominata 'classifica Rompiscatole'La classifica dei migliori tonni in scatola venduti in Italia è stata stilata in base a determinati criteri, come metodo di pesca, specie di tonno e politica di acquisto. Ebbene sì, il tonno in scatola promosso a pieni voti è AS do MAR; tra i bocciati, invece, quelli Lidl, Mare e Auchan, che occupano gli ultimi posti della classifica. Per stilare la classifica sono stati valutati 11 brand, che rappresentano l'80% del mercato del Belpaese. Greenpeace ha speso belle parole per il tonno AS do MAR: "Gli manca poco per essere 100% sostenibile". Uno dei punti di forza del tonno di Generale Conserve è quello di non essere pescato con "metodi di pesca distruttivi". Inoltre, nelle scatole As do MAR c'è soprattutto il tonnetto striato, una specie poco sfruttata. Greenpeace ha messo ai primi posti della classifica anche i tonni Esselunga e Conad. Da evitare, invece, i tonni Lidl Nixe e Auchan. Riguardo a quelli della catena tedesca, Greenpeace si è posta una domanda: "A quando impegni precisi per prodotti sostenibili?". L'organizzazione ambientalista critica il tonno Lidl Nixe per vari motivi, come la mancanza di responsabilità riguardo ai metodi di pesca distruttivi. Il parere di Greenpeace sul tonno venduto da Lidl, quindi, è negativo. Male anche il tonno Auchan. Greenpeace ha sottolineato che "non ha ancora preso alcun impegno per garantire la sostenibilità dei propri prodotti. Da sempre sul fondo della nostra classifica: a quando scelte precise per una pesca sostenibile?... L'azienda ha fornito risposte incomplete al questionario e non mostra alcuna intenzione di voler adottare criteri precisi per evitare la pesca distruttiva". Il tonno AS do MAR, dunque, è il re dei tonni!
