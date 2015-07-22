Home Spettacoli "Ritorno al Futuro", Michael J. Fox: "Film e sequel non piacciono ai miei figli"

"Ritorno al Futuro", Michael J. Fox: "Film e sequel non piacciono ai miei figli"

di Redazione 22/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I protagonisti di "Ritorno al Futuro", celebre film di fantascienza diretto da Robert Zemeckis, che ha entusiasmato tantissime persone, si sono riuniti al London Film & Comic Christopher Lloyd, Lea Thompson e Michael J. Fox sono stati immortalati da tantissimi fotografi; poi le foto sono state postate su Instagram e 'sommerse' nel giro di poco tempo da tantissimi 'mi piace'. Lloyd, Thompson e Michael J. Fox vestivano i panni, nel film, di Doc, Lorraine e Marty. Un film spettacolare "Ritorno al futuro", che impressionò tantissimi amanti dei film di fantascienza, e non solo. Grazie a "Ritorno al futuro" la carriera di Thompson, Lloyd e J. Fox cambiò, soprattutto quella di quest'ultimo. "Pensavo di lavorare da pescatore o intraprendere la carriera militare come mio padre, poi mi sono ritrovato sul set assieme a Steven Spielberg. Fui travolto da quell'esperienza. Il punto più basso e l'apice della mia carriera coincisero per un momento", ha rivelato Michael J. Fox a People, aggiungendo che, sebbene la pellicola e i sequel abbiano riscosso tanto successo, i suoi figli non sono mai apparsi entusiasti. Che ci vuoi fare Michael, capita spesso che i figli non apprezzino le opere e la professione dei genitori!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp