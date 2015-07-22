Home Gossip Barbara D'Urso, relax a Formentera: topless 'esplosivo'

di Redazione 22/07/2015

E' estate e in Italia fa caldo. Molti vip sono già in vacanza in luoghi paradisiaci per riposarsi e rinfrescarsi. Alla faccia dei 'comuni mortali' costretti a patire il caldo insopportabile delle grandi, e piccole, città In questi giorni si sta godendo una pausa di relax anche Barbara D'Urso, celebre conduttrice di programmi Mediaset. Barbara è stata immortalata a Formentera, mentre era immersa nelle splendide acque delle Baleari. La D'Urso ha 58 anni ma ha ancora un gran bel fisico e per questo non ha remore nel mostrarsi in topless. Certo, non avrà la forma fisica dei tempi in cui posava per Playboy, ma Barbara ha ancora fascino da vendere. A breve, dunque, tutti gli amanti del gossip potranno ammirare il topless della D'Urso su diverse riviste. I paparazzi seguono sempre la conduttrice, anche quando va in vacanza e, anche stavolta, hanno immortalato tutti i suoi movimenti, compreso il cambio di costume che ha permesso di ammirare il suo seno 'esplosivo'.

