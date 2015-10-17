Home Spettacoli "Ritorno al Futuro" Torna in Sala il 21 Ottobre con Contenuti Speciali

di Redazione 17/10/2015

21 ottobre 2015. Non dimenticatevi questa data, visto che approderanno nuovamente al cinema i primi due episodi di "Ritorno al Futuro", arricchiti di contenuti speciali La data per riportare nei cinema "Ritorno al Futuro" non è stata scelta casualmente, visto che il 21 ottobre 2015 compare sul display della DeLorean, auto munita di flusso canalizzatore che portò Marty e Doc nel futuro. Ecco, tra qualche giorno, dunque, Marty McFly e Doc torneranno a trovarci. Nexo Digital ha voluto così onorare la pellicola di Zemeckis riportando in sala i primi due episodi, usciti nel 1985 e nel 1989. Il prezzo del biglietto è 11 euro (9 euro il ridotto). Gli amanti del genere non possono perdersi quest'occasione. "Ritorno al Futuro" è un film inimitabile, perfetto connubio di fantascienza e comicità. Siete pronti per rivedere le avventure di Marty McFly e del suo intelligente amico Doc? Le celebrazioni del trentennale dall'uscita del primo episodio di "Ritorno al Futuro" sono iniziate al Romics di Roma, ovvero il Festival del fumetto e dell'animazione. Per l'occasione è stata anche allestita una copia della DeLorean Time Machine. Oggi, 17 ottobre 2015, "Ritorno al Futuro" verrà rievocato anche a Milano, in occasione del nono Trofeo Milano, promosso dal Club Milanese Autoveicoli d'Epoca: tra le varie vetture ci sarà anche una DeLorean. Ricordiamo che tutti coloro che vogliono vedere alcuni oggetti usati nel film possono recarsi a Settimo Torinese, presso l'Ecomuseo del Freidano, dove verranno anche proiettati filmati inediti. Ricordiamo che, qualche mese fa, gli attori di "Ritorno al Futuro" si sono riuniti durante il London Film & Comic Con: ovviamente c'erano Michael J. Fox (Marty McFly) e Christopher Lloyd (Doc). J. Fox, in tale occasione, parlò di Marty e del suo successo, sottolineando che il personaggio è il frutto del genio di Robert Zemeckis e Bob Gale: "Marty è un mezzo per gli spettatori per capire cosa sta accadendo e vedere i loro sentimenti riflessi".

