Rudi Garcia squalificato per 2 giornate: ha schiaffeggiato steward

Il ct della Roma Rudi Garcia è stato punito con 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo della serie A perché avrebbe schiaffeggiato uno steward dello stadio Luigi Ferraris, al termine del match Genoa-Roma, vinto dai giallorossi.

Il giudice, riferendosi a Garcia, ha parlato di "condotta aggressiva e intimidatoria".

Il coordinatore degli stewards ha asserito: "al termine della gara mentre insieme ai miei collaboratori tiravo fuori il tunnel di protezione dell’ingresso spogliatoi, venivo aggredito dal tecnico della Roma Rudi Garcia il quale strattonandomi provava a tirarmi uno schiaffo verso il viso, che schivavo senza essere colpito. Contemporaneamente un signore con addosso la tuta della Roma a me ignoto strattonava me ed un mio collaboratore, attingendoci anche con uno sputo che colpiva me stesso all’altezza del viso".

L'AS Roma ha fatto sapere che presenterà un ricorso; il ct Garcia, invece, denuncerà penalmente lo steward.

Baldissoni, dg della Roma, ha dichiarato: "Siamo molto sorpresi".