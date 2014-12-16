Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Rudi Garcia squalificato per 2 giornate: ha schiaffeggiato steward

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il ct della Roma Rudi Garcia è stato punito con 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo della serie A perché avrebbe schiaffeggiato uno steward dello stadio Luigi Ferraris, al termine del match Genoa-Roma, vinto dai giallorossi.

Il giudice, riferendosi a Garcia, ha parlato di "condotta aggressiva e intimidatoria".

Il coordinatore degli stewards ha asserito: "al termine della gara mentre insieme ai miei collaboratori tiravo fuori il tunnel di protezione dell’ingresso spogliatoi, venivo aggredito dal tecnico della Roma Rudi Garcia il quale strattonandomi provava a tirarmi uno schiaffo verso il viso, che schivavo senza essere colpito. Contemporaneamente un signore con addosso la tuta della Roma a me ignoto strattonava me ed un mio collaboratore, attingendoci anche con uno sputo che colpiva me stesso all’altezza del viso".

L'AS Roma ha fatto sapere che presenterà un ricorso; il ct Garcia, invece, denuncerà penalmente lo steward.

Baldissoni, dg della Roma, ha dichiarato: "Siamo molto sorpresi".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Veronica Maya non presenterà "Linea Bianca": Rai le dà benservito

Articolo Successivo

Ritorno di fiamma per Al Bano e Romina

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016