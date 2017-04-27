Home Uomini e Donne Ritorno di fiamma tra Sossio Aruta e Giuliana Brasiello del trono over?

27/04/2017

Bentornati al nostro appuntamento con le news del trono over di Uomini e donne. Oggi ci occupiamo di una coppia che ha fatto sognare milioni di telespettatori: Sossio e Giuliana. Nell’ultimo periodo l’ex calciatore è finito al centro del gossip per via di alcune dichiarazioni sull’esperienza a Uomini e donne. Sossio Aruta ha dichiarato infatti che avrebbe voluto corteggiare Gemma Galgani ma non si è fatto avanti perché c’era già Giorgio Manetti. Sossio Aruta è stato attaccato più volte perché dopo aver conosciuto le dame del trono over interrompe la conoscenza. Un atteggiamento ambiguo che ha allontanato molte pretendenti. La ricerca dell’anima gemella per il Re Leone si fa sempre più complicata ma le ultime news hanno riacceso le speranze. Una delle sue ex dame oggi è single. Giuliana Brasiello, come ricordiamo, ha lasciato il trono over in compagnia di un altro cavaliere. Aveva cercato in tutti i modi di iniziare una relazione con Sossio Aruta ma i loro caratteri non erano compatibili. Oggi le cose stanno diversamente. L’ex calciatore intervistato da Instaradio ha dichiarato che Giuliana è l’unica dama che è riuscita a conquistarlo e che sarebbe stato pronto ad incontrarla se lei avessi voluto. In realtà Sossio Aruta si è avvicinato alla Brasiello e ci sono alcuni indizi che lasciano intendere che negli scorsi giorni c’è stato anche un incontro. Per sapere se questi rumors saranno confermati vi aspettiamo molto presto!

