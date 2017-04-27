Home Gossip Karina Cascella gossip, tutto sul nuovo amore

di Redazione 27/04/2017

Le ultime news di gossip su Karina Cascella confermano che la storica opinionista di Uomini e Donne è di nuovo innamorata ma questa volta vuole andarci piano: se infatti con l'ex tronista Salvatore Angelucci da qualche tempo ha trovato un perfetto equilibrio anche per il bene dello loro figlia, Ginevra, quella storia l'ha segnata molto e adesso preferisce andare cauta anche se è felice per la svolta che sta prendendo la sua vita. Karina lo ha confessato a novella2000.it rivelando che almeno per ora non vuole fare il nome del fortunato e mantenere la privacy: “Faccio fatica, preferisco parlarne il meno possibile. Lo presenterò, ma al momento deve aspettare”, ha detto la Cascella che ha ammesso di essere felice anche accanto a Sasà Angelucci nonostante da tempo ormai non vivano più insieme: “Quando una relazione finisce è un po’ come quando perdi una persona, è una sconfitta, però una volta metabolizzato il sentimento rimane. Nel mio caso è regredito, è tornato come quando eravamo amici”. E ne ha anche approfittato per fare i complimenti a Giulia De Lellis, spesso con lei come opinionista a Pomeriggio Cinque, e Andrea Damante perché si capisce che il loro è un amore forte. Negli ultimi tempi le anticipazioni tv hanno accostato il nome di Karina Cascella al Grande Fratello Vip come possibile concorrente ma lei nega perché almeno per il momento non le è arrivata nessuna proposta ufficiale. Invece tornare a Uomini e Donne le piacerebbe, ma non dipende da lei e quindi potrebbe dire sì soltanto se la chiamassero. Intanto le sta bene parteco9pare al talk show di Barbara d'Urso perché lì riesce ad essere se stessa.

