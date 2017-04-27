Home Gossip Paola Barale a Verissimo, il matrimonio con Raz Degan

Paola Barale a Verissimo, il matrimonio con Raz Degan

di Redazione 27/04/2017

Un ritorno di fiamma tra Paola Barale e Raz Degan? Sarebbe il finale più bello dopo la vittoria dell'attore ed ex modello israeliano all'Isola dei Famosi 2017 ma non succederà mai. A garantirlo è la stessa showgirl in un'intervista che verrà trasmessa sabato 29 aprile a Verissimo. Le anticipazioni tv confermano che nonostante la grande passione del passato, adesso non c'è nessuna possibilità che al storia ricominci perché le differenze di base tra i due sono rimaste. Paola Barale nell'intervista a Verissimo ha ammesso che il rapporto con Raz è stato un viaggio meraviglioso anche per la loro diversità e lei avrebbe anche voluto sposarlo perché ama il matrimonio e le piacerebbe farlo tutti i giorni anche se in realtà non lo fa. E anche se il recente incontro all'Isola dei Famosi 2017 ha riacceso la spina della passione tutto questo non basta: “Abbiamo ritrovato un’armonia che avevamo perso, ma nella quotidianità Raz è uno che va troppo veloce per me. Io ho bisogno di fermarmi e ho anche bisogno che ogni tanto uno si fermi per guardarmi”. Oggi che ha cinquant'anni, Paola Barale si sente appagata così: “Di amore ce ne è stato uno solo importante e forse ce ne sarà solo uno, a meno che non incontri qualcuno ancora più fuori di testa di Raz, ma la vedo dura. Non sono alla ricerca di un nuovo compagno e nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”. Quindi per il lieto fine c'è ancora tempo e soprattutto Raz non è più quello giusto per lei.

