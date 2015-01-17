Xiaomi, Mi Note antagonista dell'iPhone 6 Plus: più leggero e meno costoso

Xiaomi lancia la sua nuova 'perla tecnologica', ovvero Mi Note, smartphone che punta a contrastare l'egemonia dell'iPhone 6 Plus.

Mi Note, secondo quanto ha affermato Xiaomi, pesa meno ed ha uno spessore minore dell'iPhone 6 Plus, punta di diamante di Apple. Lo spessore del nuovo smartphone firmato Xiaomi è pari a 6,95 mm. Lo schermo è di 5,7 pollici, mentre il processore vanta 3 GB di Ram.

Per acquistare la versione da 16 Gb del Mi Note bisogna pagare circa 370 dollari, ovvero oltre il 50% in meno dell'antagonista iPhone 6 Plus. Il modello Pro, invece, costa 520 dollari circa.