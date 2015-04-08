Robert De Niro annuncia "Ferrari": biopic su Enzo Ferrari

Una strepitosa notizia per tutti i fan di Robert De Niro e i ferraristi. A breve inizierà la lavorazione di "Ferrari", pellicola biografica sul 'padre' della famosa azienda automobilistica italiana, ovvero Enzo Ferrari. Quest'ultimo verrà interpretato proprio da De Niro.

"Interpreterò il grande imprenditore-pilota che fondò la casa automobilistica famosa nel mondo intero... Per me è un onore e una gioia raccontare la vita di un uomo fuori del comune che rivoluzionò il mondo dell’automobile e attraversò periodi storici e sociali diversi, dal fascismo alla democrazia, dalla guerra al benessere economico", ha affermato De Niro.

L'attore americano ha sottolineato che le riprese inizieranno presto e che "Ferrari" è in cima a tutti i suoi progetti. Non vediamo l'ora di vedere De Niro nei panni di Enzo Ferrari.

"Ferrari", secondo le prime indiscrezioni, si basa sul volume "Ferrari 80", scritto proprio dal fondatore del glorioso marchio automobilistico italiano.