"Star War: Il Risveglio della Forza", Disney anticipa uscita in Italia

Straordinaria notizia per tutti gli amanti dei film di fantascienza. E' stata anticipata l'uscita in Italia di "Star Wars: Il Risveglio della Forza", ovvero il settimo capitolo della celebre saga fantascientifica. L'anticipo dell'uscita è stato stabilito dalla Disney, per evitare la concorrenza con il nuovo film di Checco Zalone.

"Star Wars: Il Risveglio della Forza" uscirà perciò il 16 dicembre 2015 e non il 6 gennaio 2016. La pellicola diretta da J.J. Abrams non sarà comunque l'ultima della saga, visto che la Disney ha recentemente rivelato che nel 2017 arriverà un sequel e, due anni dopo, il nono episodio.