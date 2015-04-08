Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Star War: Il Risveglio della Forza", Disney anticipa uscita in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

08/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Straordinaria notizia per tutti gli amanti dei film di fantascienza. E' stata anticipata l'uscita in Italia di "Star Wars: Il Risveglio della Forza", ovvero il settimo capitolo della celebre saga fantascientifica. L'anticipo dell'uscita è stato stabilito dalla Disney, per evitare la concorrenza con il nuovo film di Checco Zalone.

"Star Wars: Il Risveglio della Forza" uscirà perciò il 16 dicembre 2015 e non il 6 gennaio 2016. La pellicola diretta da J.J. Abrams non sarà comunque l'ultima della saga, visto che la Disney ha recentemente rivelato che nel 2017 arriverà un sequel e, due anni dopo, il nono episodio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Robert De Niro annuncia "Ferrari": biopic su Enzo Ferrari

Articolo Successivo

Papa Francesco tutore dell'infanzia: "Con i bambini non si scherza"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018