Wimbledon live: Muguruza batte Bacsinszky, ora attende Radwanska

di Redazione 09/07/2015

Garbine Muguruza alla riscossa. La tennista ha ottenuto, a sorpresa, la semifinale di Wimbledon. Il risultato ha stupito un po' tutti, visto che la tennista, nell'arco di 2 anni, si era aggiudicata a Wimbledon solo un match. La 21enne Muguruza ha sorpreso con un gioco semplice ma efficace, facendo paura a tenniste importanti come la Wozniacki, Kerber e Bacsinszky. Timea Bacsinszky sa bene quanto la Muguruza sia forte. La tennista spagnola ha fatto prgressi rispetto al passato ed ora è quasi perfetta. Non ha paura di nessuno. Forte dei suoi 182 centimetri, Garbine se la gioca con tutti e incassa la prima semifinale slam della sua breve carriera. Ora sogna veramente. Sorride anche la polacca Agnieszka Radwanska, che si è piazzata nella settima posizione del ranking Wta, ottenendo la terza semifinale negli ultimi 4 anni all’All England Club. Ora tenta di 'agguantare' la finale dopo tre anni. L'americana Keys non ha avuto scampo contro la Radwanska: i troppi errori le sono costati cari. La straordinaria difesa della polacca è stata fondamentale per la vittoria. La Keys non è stata ingrado, dunque, di replicare la semifinale incassata quest’anno agli Australian Open. Ora la Muguruza attende la Radwanska ed è certo che sarà un match spettacolare.

