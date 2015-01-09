Linus, figlio vittima di incidente domestico: "Sarò felice di raccontarvi tutto"

Linus, al secolo Pasquale Di Molfetta, celebre conduttore radiofonico e scrittore italiano, ha vissuto momenti terribili negli ultimi tempi. Suo figlio Michele è rimasto vittima di un incidente domestico.

"I veri problemi saranno quelli che ti prendono di sorpresa, alle quattro di un tranquillo martedì pomeriggio. Non era martedì ieri, ma l’orario era quello. Ed è stato un momento terrificante. Che non è ancora finito, ma forse il buon Dio ha voluto allungare una mano. Se finisce bene, come spero e credo, sarò felice di raccontarvi tutto. Grazie", ha scritto Linus su Twitter.

Il conduttore radiofonico non ha fornito informazioni esaustive riguardo all'incidente domestico in cui è rimasto coinvolto il figlio ma non possiamo che augurargli buona fortuna. Che tutto vada per il meglio!