Roma, Cagnolini Chiusi in Sacco e Gettati in Cassonetto Immondizia: Passante Sente Guaiti

di Redazione 02/02/2016

Qualche persona cinica e fredda non ha avuto remore nel gettare in un cassonetto nell'immondizia tre cagnolini, come se fossero rifiuti. E' accaduto in via Flaminia, a Roma Una persona, oggi, ha sentito dei guaiti provenire da un cassonetto dell'immondizia ed ha subito chiamato la Polizia. Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno iniziato a togliere i sacchi pieni di rifiuti. Il guaito si sentiva sempre più forte man mano che venivano tolti i sacchi. Alla fine è stato scoperto un contenitore di plastica contenenti 3 cuccioli bianchi di cane: 2 erano morti; l'altro, quello che guaiva, è stato subito trasportato presso una clinica veterinaria ed è stato salvato. Il veterinario ha constatato anche la morte degli altri due cagnolini. Chissà quanto avranno sofferto i poveri cuccioli chiusi dentro quel sacco di plastica celeste! Una persona spietata ed insensibile ha voluto disfarsi dei cagnolini in modo barbaro. Vergogna! Nonostante le numerose campagne contro l'abbandono degli animali, ci sono ancora soggetti che non solo lasciano per strada i loro amici a 4 zampe ma li fanno anche soffrire e morire. Beh, è superfluo commentare episodi del genere: si commentano da soli. Anche se sarà difficile, speriamo che i poliziotti riescano a trovare e punire la persona abietta che ha abbandonato i 3 cagnolini. Auspichiamo, inoltre, che il cucciolo sopravvissuto riesca a trovare presto una persona amorevole che voglia adottarlo.

