Virus Zika Sintomi, si trasmette anche col sesso? Tutte le epidemie del momento nel mondo!
di Redazione
02/02/2016
Il Virus Zika sta facendo paura, molta paura. E non tanto per la sua mortalità, poiche' il virus, di per se', produce sintomi abbastanza lievi, quasi come se si trattasse di una semplice influenza. Spaventa la sua correlazione, in fase di studio, con i numerosi casi di microcefalia nei nascituri in Sud America, zona al momento epidemica. Pare, infatti, che lo Zika virus possa trasmettersi dalla madre al feto, provocando malformazioni gravi e pericolose come appunto una crescita ridotta del cranio. Per tale ragione, l'Oms ha consigliato alle donne brasiliane di aspettare almeno due anni prima di concepire un figlio. Uno scenario che fa paura. Fa paura anche per le donne che, per lavoro o piacere, possono recarsi in Sud America, ma non solo. Il Virus, per qualche ragione, ha raggiunto anche Canada e Stati Uniti. E' di oggi la notizia di un nuovo contagio negli Usa. Lo Zika virus e' un flavivirus trasmesso dalla puntura delle zanzare Aedes. E' endemica in Asia ed in Africa ed, al momento, vi e' un focolaio epidemico in Sudamerica, Brasile in primis. I sintomi dello Zika virus non sono importanti e possono scambiarsi facilmente con quelli provocati da una comune influenza. Si tratta di febbre moderata, non oltre i 38,5°, dolori articolari, muscolari, cefalea e rush cutaneo puntiforme, associati a congiuntivite. Non sono stati registrati casi mortali ed i sintomi restano lievi. L'Oms ha dichiarato l'Emergenza di salute pubblica per quanto riguarda il Virus, soprattutto per gli effetti pericolosi per le donne in gravidanza. L'unica soluzione, al momento, e' quella di evitare viaggi nelle zone endemiche, ed in Sudamerica, o di adottare prevenzioni specifiche con repellenti efficaci. Tuttavia, lo Zika virus non si trasmette solo tramite puntura infetta. Pare possibile un contagio per via sessuale (l'ultimo caso in America) e tramite trasfusioni sanguigne. Questo accrescerebbe e velocizzerebbe la sua diffusione in altre parti del mondo. Lo Zika virus si cura con riposo, idratazione accurata e farmaci comuni, quali paracetamolo o aspirine, proprio come una semplice influenza. Le zanzare responsabili dello Zika virus agiscono soprattutto nella fascia diurna, dunque, se vi trovate nelle zone endemiche, massima attenzione e protezione, con repellenti efficaci per questa specie. Nel mondo sono molte le epidemie in corso. Quella di ebola, finita la fase acuta, e' ancora un vulcano inesploso, con l'ultimo focolaio in Sierra Leone. L'aviaria continua a mietere vittime (le ultime in Cina, con un decesso registrato). La poliomelite resta endemica in Afghanistan e Pakistan e la Mers-COVI in Thailandia ha contagiato 32 persone. A questo potremo aggiungere un'epidemia che più ci tocca da vicino, quella da Meningococco c, con focolaio nella zona toscana di Prato e Firenze. Solo pochi giorni fa, una vittima 65 enne ed un ragazzino contagiato (tra l'altro vaccinato). Il vaccino e' ora gratuito in tutta la Toscana, per la fascia d'età tra i 20 ed i 45 anni. Viste le morti in età avanzata, servirebbe un'estensione della gratuità del prodotto?
