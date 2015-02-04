Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Disney pubblica "Frozen Fever": anticipazione di "Cenerentola", corto imperdibile

Redazione Avatar

di Redazione

04/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Bel regalo della Disney a tutti coloro che sono rimasti affascinati dal mondo di Arendelle. E' stato pubblicato, infatti, un breve filmato di "Frozen Fever", corto che anticipa l'uscita di "Cenerentola", nuovo film Disney.

La featurette è stata realizzata da Chris Buck e Jennifer Lee, registi di "Frozen - Il regno di ghiaccio", pellicola che è recentemente uscita nei cinema italiani. I protagonisti del corto "Frozen Fever" sono ancora Elsa, Kristoff, Olaf e Anna. Stavolta si celebra il compleanno di quest'ultima.

Il party organizzato per festeggiare Anna, però, è messo in pericolo da un raffreddore che ha colpito Elsa.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma in crisi dopo addio Destro e assenza Gervinho: -7 dalla Juventus

Articolo Successivo

Marco Masini porta "Che giorno è" a Sanremo: pezzo incluso in "Cronologia"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018