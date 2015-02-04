Disney pubblica "Frozen Fever": anticipazione di "Cenerentola", corto imperdibile

Bel regalo della Disney a tutti coloro che sono rimasti affascinati dal mondo di Arendelle. E' stato pubblicato, infatti, un breve filmato di "Frozen Fever", corto che anticipa l'uscita di "Cenerentola", nuovo film Disney.

La featurette è stata realizzata da Chris Buck e Jennifer Lee, registi di "Frozen - Il regno di ghiaccio", pellicola che è recentemente uscita nei cinema italiani. I protagonisti del corto "Frozen Fever" sono ancora Elsa, Kristoff, Olaf e Anna. Stavolta si celebra il compleanno di quest'ultima.

Il party organizzato per festeggiare Anna, però, è messo in pericolo da un raffreddore che ha colpito Elsa.