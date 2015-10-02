Home Cronaca ROMA, DISABILE MALMENATO SULL'AUTOBUS: ALBANESI ARRESTATI

di Redazione 02/10/2015

Episodio sconcertante oggi a Roma, che testimonia quanto ancora siano presenti nella società il cinismo e la brutalità. Un ragazzo di origini indiane, con grave disabilità, è stato picchiato su un autobus di linea da due albanesi trentenni che, poco dopo, sono stati messi in manette dai poliziotti Il ragazzo indiano era salito sull'autobus assieme ad alcuni amici ma, all'improvviso, gli albanesi hanno iniziato a prenderlo a calci e pugni, colpendolo anche con un giornale accartocciato. Il disabile indiano è stato dapprima portato vicino agli ultimi posti del bus e poi malmenato dagli albanesi, che lo hanno anche offeso. Un amico dell'indiano ha tentato di difenderlo ma, anche lui, è stato preso a calci e pugni. Il pestaggio è avvenuto stamane, dopo che il giovane indiano, con problemi motori e di linguaggio, era salito sul bus. Nonostante i compagni del disabile avvessero cercato di difenderlo, gli albanesi si sono scagliati contro di lui con una veemenza inaudita. Per fortuna, due poliziotti del commissariato di Tor Carbone hanno visto tutto ed hanno bloccato dapprima uno degli aggressori, poi quello che era riuscito a darsi alla fuga. Quest'ultimo è stato acciuffato in una strada poco distante dalla fermata del pullmann. I due albanesi, dopo l’udienza di convalida, sono finiti agli arresti domiciliari: sono accusati di violenza privata, lesioni personali aggravate e violazione della legge in materia di discriminazioni razziali. Quello avvenuto oggi alla periferia di Roma è un episodio che fa accapponare la pelle. Picchiare una persona, per di più disabile, è uno dei gesti più vili che può compiere un essere umano.

