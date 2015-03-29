Roma, discoteche itineranti fuorilegge: elevate sanzioni

Gli uomini della Polizia di Stato, dell'Ispettorato del Lavoro e della Siae hanno compiuto accertamenti, venerdì scorso in 3 discoteche itineranti nel centro di Roma.

Al termine dei controlli sono state comminate diverse sanzioni per il riscontro di situazioni allarmanti. In sostanza, quelle che venivano spacciate per associazioni culturali erano vere attività imprenditoriali; inoltre, i soggetti deputati a somministrare alimenti e sostanze alcoliche non erano in possesso dei requisiti professionali.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno comminato sanzioni al Codice della strada per 3.000 euro.