"Mad Max: Fury Road" proiettato al Festival di Cannes, Charlize Theron nel cast

Durante il prossimo Festival di Cannes verrà proiettato per la prima volta "Mad Max: Fury Road" nella sezione 'fuori concorso'. Si tratta del nuovo capitolo della saga fantascientifica iniziata nel lontano 1979.

Ricco e 'pesante' il cast del nuovo "Mad Max: Fury Road"; oltre alla bella Charlize Theron, infatti, ci sono attori del calibro di Megan Gale e Rosie Huntington-Whiteley.

La pellicola fantascientifica è diretta da George Miller ed uscirà nelle sale tra qualche mese. Sebbene si tratti di un reboot, la trama è simile: siamo in un futuro dominato da scriteriate e ciniche persone che fanno di tutto per accaparrarsi petrolio e acqua.

Chissà se "Mad Max: Fury Road" saprà appagare gli amanti del genere e i più pretenziosi?