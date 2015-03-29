"Mad Max: Fury Road" proiettato al Festival di Cannes, Charlize Theron nel cast
di Redazione
29/03/2015
Durante il prossimo Festival di Cannes verrà proiettato per la prima volta "Mad Max: Fury Road" nella sezione 'fuori concorso'. Si tratta del nuovo capitolo della saga fantascientifica iniziata nel lontano 1979.
Ricco e 'pesante' il cast del nuovo "Mad Max: Fury Road"; oltre alla bella Charlize Theron, infatti, ci sono attori del calibro di Megan Gale e Rosie Huntington-Whiteley.
La pellicola fantascientifica è diretta da George Miller ed uscirà nelle sale tra qualche mese. Sebbene si tratti di un reboot, la trama è simile: siamo in un futuro dominato da scriteriate e ciniche persone che fanno di tutto per accaparrarsi petrolio e acqua.
Chissà se "Mad Max: Fury Road" saprà appagare gli amanti del genere e i più pretenziosi?
Articolo Precedente
Roma, discoteche itineranti fuorilegge: elevate sanzioni
Articolo Successivo
"Spectre", trailer online: nuovo capitolo su James Bond
Redazione