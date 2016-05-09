Roma, esplosione palazzina La Rustica dovuta a fuga di gas

Attimi tragici, ieri, a Roma, dove è crollata una palazzina. Il dramma è avvenuto a La Rustica, periferia della Capitale. Il bilancio parla di 4 feriti

"Dovevo esserci io sotto quelle macerie, sono salvo per un miracolo, non riesco ancora a crederci".

"Da novembre ad aprile sono rimasto senza acqua calda, per fare la doccia dovevo andare a casa di miei amici e colleghi. Ho protestato molte volte con il padrone di casa per il malfunzionamento della caldaia ma non ho ottenuto nulla. Sono persino andato a fare la denuncia alla Guardia di Finanza ma ancora una volta senza nessun esito. Per quelle mie segnalazioni alla fine sono stato buttato fuori di casa dal proprietario. Non potevo immaginare che lasciare quell'alloggio sarebbe stata la mia salvezza. Se fossi rimasto tra quelle mura adesso ci sarebbe il mio corpo nel sotterraneo... A prendere il mio posto sono stati alcuni cubani che lavorano nell'impresa edilizia del padrone di casa".

L'episodio è avvenuto in via Palata, una zona dove vivono soprattutto extracomunitari. In quell'area è un agio anche usare una, visto che la maggior parte delle persone usa bombole di metano per riscaldarsi quando fa freddo. Al momento dell'esplosione erano presenti nella palazzina 4 persone. I vigili del fuoco, subito accorsi, hanno estratto gli uomini dalle macerie e gli operatori sanitari li hanno subito portati in un ospedale. Daniel Ciontu, un rumeno 42enne, non si trovava nell'edificio per una coincidenza e si reputa un miracolato:La deflagrazione che ha determinato la distruzione dello stabile è stata dovuta a una fuga di gas. E' già stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma per disastro colposo. Il palazzo si trovava in una zona piena di monolocali e capannoni affittati soprattutto a stranieri. Vi sono tanti monolocali in cui vivono moltissimi extracomunitari in condizioni al limite della sopportabilità. Gli inquirenti dovranno accertare la causa della fuga di gas e se vi sono responsabili. Il rumeno Daniel Ciontu viveva nella palazzina fino a qualche giorno fa ma era statoI quattro feriti sono stati trasportati immediatamente in diversi nosocomi della Capitale. Se c'è un responsabile di questo incidente dovrà pagare.