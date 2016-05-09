Home Home Angelina Jolie magrissima: divorzio Brad Pitt imminente?

di Redazione 09/05/2016

I fan di Angelina Jolie sono preoccupati per il loro idolo. La ricca e famosa attrice, moglie di Brad Pitt, è molto magra. Non si conosce il motivo di tale macilenza Radar Online ha diffuso diverse foto che ritraggono la Jolie assieme ai suoi figli, a Londra. Effettivamente, Angelina è proprio magra: ha il volto scavato e le braccia sembrano stecchini. Perché la moglie di Brad Pitt è diventata così magra? Sta male o ha problemi familiari? Sì perché si mormora che suo marito abbia intenzione di lasciarla. Sembra strano, però, che Brad voglia troncare la relazione, proprio lui che è stato sempre vicino ad Angelina nei momenti più bui della sua vita. L'attore ha sempre aiutato la Jolie ad affrontare i disturbi alimentari che l'assillano praticamente da sempre. Secondo alcuni rumors, Angelina Jolie peserebbe 35 kg, pochissimo per una donna molto alta. Fonti vicine alla Jolie hanno reso noto che l'eccessiva magrezza dell'attrice è una delle conseguenze dell'addio a Brad Pitt. Le voci sulla rottura della celebre coppia, infatti, hanno iniziato a rincorrersi a causa dell'eccessiva magrezza dell'attrice. Angelina, inoltre, sarebbe gelosa di Marion Cotillard, attrice fascinosa che sta lavorando con Brad sul set di un film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Secondo molte riviste di gossip, Pitt e la Cotillard starebbero flirtando. A comprovare la fine della storia d'amore tra Brad e Angelina sarebbero anche alcune parole proferite recentemente da quest'ultima, che avrebbe definito il marito "grasso, gonfio e vecchio". La celebre coppia non ha confermato la fine della storia d'amore: certo, i fatti attestano che la relazione non è al top. Brad e Angelina sono sempre distanti, vivono in luoghi diversi e non fanno altro che dedicarsi al lavoro e ai loro hobby. Insomma, tutto fa pensare a un imminente addio. Peccato, specialmente per i 6 figli, naturali e adottati, che hanno avuto insieme.

